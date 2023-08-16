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Güneyde Bu yıl 16 Ağustos'a kadar ölümle sonuçlanan trafik kazalarında önceki iki yıla göre azalma var

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Güneyde Bu yıl 16 Ağustos'a kadar ölümle sonuçlanan trafik kazalarında önceki iki yıla göre azalma var
Güneyde Bu yıl 16 Ağustos'a kadar ölümle sonuçlanan trafik kazalarında önceki iki yıla göre azalma var

Polis Müdürlüğü İletişim Şubesi görevlisi Eleni Constantinou'nun Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamaya göre, Bir Ocak 2023’ten 16 Ağustos 2023 tarihine kadar, geçtiğimiz iki  yılın aynı dönemine göre ölümle sonuçlanan  trafik kazalarında önemli bir azalma kaydedildi.

Constantinou, KHA'ya yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2021'den 16 Ağustos 2021'e kadar Kıbrıs genelinde 23 can kaybıyla sonuçlanan 22 kaza yaşandığını belirtti.

1 Ocak 2022'den 16 Ağustos 2022'ye kadar 28 can kaybıyla sonuçlanan 26 kaza meydana geldi.

1 Ocak 2023'ten 16 Ağustos 2023'e kadar ise 17 can kaybıyla sonuçlanan 16 kaza yaşandığı için bu yılın geçtiğimiz iki yıla nazaran daha olumlu bir yıl olduğunu sözlerine ekledi.

2022 yılı ile 2023 yılındaki kaza oranlarına ilişkin olaraksa Constantinou, bu yıl ölümle sonuçlanan trafik kazalarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38,5, ölümle sonuçlanan trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının ise %39,3 azaldığını belirtti.

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