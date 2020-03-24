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Güney’de bugün kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor

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Güney’de bugün kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor
Güney’de bugün kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor

Güney Kıbrıs’ta da bugün kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor.

Rum Lider Anastasiadis yasağın bugün saat 18.00’de başlayacağını ve 13 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Anastasiadis, yasağı çiğneyenlerin ise 150 euro cezaya çarptırılacağını söyledi.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta yeni tespit edilen 21 yeni vakayla koronavirüs vaka sayısı 116’ya ulaştı. Yapılan açıklamada 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu da belirtildi.

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