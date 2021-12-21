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Güney'de bugünden itibaren kişisel testler, eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

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Güney'de bugünden itibaren kişisel testler, eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebilecek.
Güney'de bugünden itibaren kişisel testler, eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Bugünden itibaren kişisel testler, eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların prosedürün başlangıcından itibaren, bir aylık süre içinde 1 defa olmak koşuluyla, 5 kişisel test içeren paketi ücretsiz olarak alabileceklerini açıklığa kavuşturdu.

Hak sahipleri Genel Sağlık Sistemi’ne dahil olan ve aşılama programını tamamlamış olan veya takviye dozu almış kişiler olacak.

Hak sahipleri kişisel testlerini alabilmeleri için kimlik göstermeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, kişisel testlerin sonucunun pozitif çıkması durumunda vatandaşların derhal kişisel doktorlarıyla iletişime geçmesi gerektiğini vurguladı.

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