Güney'de çalışan işçilerden eylem

Meclis'e yürümek üzere Kuğulu Park'ta toplanan Güney'de çalışan Kıbrıslı Türk işçiler, Başbakandan gelen görüşme talebinin ardından Başbakan ile görüştü.

NE İSTEDİLER?

Açıklamanın devamında üslerde çalışanlar ve Pilelilere uygulanan muafiyetin kendilerine de uygulanmasını talep ettiklerini ifade edildi.

‌Yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'ta alınan tedbirler arasında, özellikle inşaatların açık olduğu ve pek çok Kıbrıslı Türkün inşaatlarda çalıştığı belirtildi.