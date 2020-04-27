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Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin sorunları çözüldü

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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin bireysel olarak Kooperatif Merkez Bankası şubelerinden hesap açmaları gerektiği kaydedildi.
Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin sorunları çözüldü

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) tarafından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin bireysel olarak Kooperatif Merkez Bankası şubelerinden hesap açmaları gerektiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta çalışan ve Covid-19 salgın hastalığı nedeni ile işyeri kapalı veya işyeri açık olan Kıbrıslı Türk çalışanların İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için bankalar arası yaşanan para aktarım sorunu çözüldü.

Açıklama şöyle:

Kooperatif Merkez Bankasından açtıkları hesap ile ilgili belgeyi, İçişleri Bakanlığından aldığımız izin doğrultusunda yarından itibaren sendikamıza saat 09:00-14:00 arasında ulaştırabilir veya dev-is@dev-is.org’ye mail atabilir, 05428608484 ve 05488505856 telefon numaralarına Whatsapp’dan fotoğraf olarak gönderebilirler. Kıbrıs’ın Güneyinde çalışıp daha önce Kooperatif Merkez Bankasından İşsizlik Parası, Ağustos Parası vb. Işlemler için hesap açmış olanlar hesap ile ilgili bilgileri bize ulaştırmaları yeterli olacaktır.  Bu bilgiler Sendikamıza ulaştıkça, her işgünü sonunda Güney Kıbrıs’taki Çalışma Bakanlığına gönderilecek ve ödemeler Kooperatif Merkez Bankası tarafından  yapılacaktır.

Buna ilaveten, Kıbrıs’ın Güneyinden emeklilik hakkı kazanmış ve yaşam belgeleri kendine ulaşmış kişilerde sendikamıza 09:00-14:00 saatleri arasında yaşam belgelerini getirebilirler. Yaşam belgelerini kendi getiremeyecek kişiler, ikamet ettikleri bölgenin muhtarından hayatta olduklarını ispatlayan ayrı bir belge almaları gerekmektedir.

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