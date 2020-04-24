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Güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerden Cumhurbaşkanı ve Hükümete çağrı

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Kıbrısın her iki tarafında da mayıs ayı itibariyle hükümetlerin işyerlerine yavaş yavaş açılım yapma çabasında olduğu fakat geçiş kapılarını karşılıklı geçişlere açmayı uzun bir süre düşünmediği açık bi şekilde görülmektedir.
Güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerden Cumhurbaşkanı ve Hükümete çağrı

KKTC CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMETE ÇAĞRIDIR

Bizler 1525 kayıtlı ve sayısı belli olmayan kayıtsız Güney Kıbrıs'ta çalışan insanlarız.
Bilindiği üzere 14 marttan itibaren covid 19dan korunma tedbirlerine göre geçiş kapıları da kapatılmış olup bizler işlerimize gidemiyor durumdayız. Kuzeyde hiçbir gelirimiz ve sosyal güvencemiz bulunmamakla birlikte elimizde olanı da çoktan tüketmiş durumdayız. 14 marta kadar olan çalışmışlıklarımızı birçoğumuz alamamıştır. Güney sigortalardan gelecek olan covid19la ilgili yardım paraları da bir türlü gelememekte ve o konuda da bir problem olduğu görülmektedir.
Kıbrısın her iki tarafında da mayıs ayı itibariyle hükümetlerin işyerlerine yavaş yavaş açılım yapma çabasında olduğu fakat geçiş kapılarını karşılıklı geçişlere açmayı uzun bir süre düşünmediği açık bi şekilde görülmektedir. Bu durum bizler için felaket olur.
Covid19 vaka sayısının her iki tarafta da gözle görülür bir düşüşte ve durma seviyesinde olduğunu sevinerek izliyoruz.

Sizden talebimiz 4 mayısta açılacak işlerimize gidebilmek için işçilere öncelik verilmesidir. Çünki yaşamak için paraya ihtiyacımız vardır. işler açılıp da biz işe gidemezsek birçok insan yıllardır çalıştıkları işlerini kaybedecektir ki bu iş bulmanın imkansıza yakın olduğu bir dönemde kaos yaratır.

GÜNEYİN EMEKÇİLERİ GRUBU

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