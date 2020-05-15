Güney’de çalışanlardan eylem

Güneyin Emekçileri Birliği adı altındaki eylemciler, araçlarını yola bırakarak Metehan Sınır Kapısı önünde toplanıp taleplerini dile getirdi.
Oluşturulan komitenin üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda, seslerinin duyulmaması halinde eylemlerin devam edeceğini dile getirdiler.
Eylemciler, Güney’de çalışanların tüm çabalarının herkesin sağlıklı bir şekilde işlerine dönerek ekmek paralarını kazanması olduğunu ifade ettiler.
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