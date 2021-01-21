Güney'de çalışanlardan eylem!

Güney Kıbrıs'ta çalışanlar eylem yapacaklarını bildirdi:

Güney Çalışanları EYLEMDE Olacak

Bizler Güney’de çalışan emekçiler olarak evimize, ekmek aş götürmek için çok zor şartlarda, uzun mesailerle çalışmak zorundayız.

Salgın döneminde güneye geçişlerin durdurulması üzerine açlığa mahkum edildik. Yaptığımız eylemler sonrasında devletin bize sunduğu karantinalı geçişleri işimizi, aşımızı kaybetmemek için kabul etmek zorunda kaldık. Ailelerimizden uzak çok zor koşullara dayanmak durumunda kaldık.

Sağlık ve hijyen kurallarına uymayan, denetlenmeyen mültecilerle birlikte aynı otellerde sağlıksız koşullara mahkum edildik. Kendi sağlığımız her türlü risk altındayken ailelerimizin geçimini sağlamaya çalışıyoruz.

Bu durumda bile bazı arkadaşlara özel izin verilerek, karantina koşulları kaldırılarak evlerine yollanmamıştır.

Devlet, kendi insanına sahip çıkmalı, eşitliği, adaleti; insanca yaşam koşullarını herkes için sağlamalıdır.

Bu dönemde hayatımızı riske atarak, hiçbir destek görmeden yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Dayanacak takatimiz kalmamıştır.

Bütün bu sorunlarımızı ortaya koymak ve yetkili makamlardan söz değil icraat yapmalarını istemek için ;

Bugün (21.01.2021) saat 16:30’da güneyde çalışan işçiler olarak AKYAR sınır kapısında (Mağusa) eylem başlatacağız.

Konu ile ilgili sıkıntı ve taleplerimizi saat 17:00’de aynı yerde yapacağımız basın toplantısıyla açıklayacağız.