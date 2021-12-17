  • BIST 2.378,35
  • Altın 971.57205
  • Dolar 16.8315
  • Euro 19.063
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

Güney’de Çalışmak İçin Başvuran Kıbrıslı Türkler

» »
Rum Maliye Bakanı: “Olumlu Bir Gelişme”
Güney’de Çalışmak İçin Başvuran Kıbrıslı Türkler

Türk-Sen ile SEK sendikalarının ortaklaşa başlattıkları girişim sonrasında Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklerin sayısının 200’ü bulduğu belirtilirken Rum Maliye Bakanı ile SEK ve PEO sendika yetkilileri konuya ilişkin açıklamalarda bulundular.

Politis gazetesi: “Sadece Birkaç Saatte 200 Başvuru” başlığı altında verdiği haberinde, Türk Sen ile SEK sendikalarının uzun yıllardan beridir devam eden işbirliği sonucunda, Türk Lirasının değer kaybetmesi sebebiyle ekonomik sıkıntı içerisinde olan Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta sendikalı olarak iş bulmalarının yolunun açıldığını yazdı.

Gazete, SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas’ın gazeteye yaptığı açıklamada, dün başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklerin sayısının 200’ü bulduğunu söylediğini yazdı.

Matsas, Kıbrıslı Türklerin işe yerleştirilebilmeleri için “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportuna sahip olmaları gerektiğini” vurgularken Türk-Sen’le uzun yıllardan beridir süregelen bir işbirliklerinin bulunduğunu ve çeşitli sosyoekonomik konularda ortak anlayışa da sahip olduklarını ifade etti.

Bir diğer sendika PEO’dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Habere göre bir PEO yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, sendikanın 2003 yılından beridir, Kıbrıs Türk sendikası Dev-İş’le işbirliği içerisinde, birçok Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’ta iş bulmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Söz konusu yetkili, Kıbrıslı Türklerin işe alımlarında ve çalışma koşullarının belirlenmesinde toplu sözleşmelerin ve uzlaşıların temel alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in ise dün “Alpha” televizyonunun yayınına katıldığını ve “bu gelişmenin hem siyasi hem ekonomik açıdan olumlu bir gelişme olduğunu” söylediğini aktardı.

“DOKTORLAR, MÜHENDİSLER VAR”

Öte yandan Alithia gazetesi konuya ilişkin haberini: “Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti İçin Kuyrukta – İlk 4,5 Saate 120 Başvuru” başlıkları altında verirken, iş başvurusunda bulunan Kıbrıslı Türkler arasında doktorların, mühendislerin ve üniversite mezunu birçok insanın bulunduğunu öne sürdü.

Gazete, konuya ilişkin Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere de geniş yer verirken, Rum “Sanayi ve İşadamları Federasyonu” (OEV) Başkanı Mihalis Andoniu’nun görüşlerine de yer verdi.

Habere göre Andoniu, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta çalışmaları konusunda hiçbir itiraz veya tereddütlerinin olmadığını belirterek “keşke işletmeler, etnik kimliğinden bağımsız bir şekilde, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan personele sahip olsa” şeklinde konuştu.

Son aylarda Kıbrıslı Türklerin büyük kısmının turizm ve inşaat alanlarında çalıştıklarını ifade eden Andoniu, işverenlerin ise iş başvurusu yapanlardan taahhüt istediklerinin altını çizdi.

Andoniu: “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız, çalışacakları süre boyunca iş sorumluluklarına uyacaklarını taahhüt etmeliler. Çünkü, bu kişilerden bazılarının eğitim alması gerekecek ve uzaklık sebebiyle işverenleri ortada bırakmamaları gerekir” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Siyasi Parti Liderlerinden Bütçe Görüşmelerinde Kıbrıs Sorunu Açıklamaları16 Aralık 2021 Perşembe 19:57
  • Rum Hukukçular Aşısızlar Kararına Tepkili16 Aralık 2021 Perşembe 19:42
  • Türk-Sen’in Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta İstihdam Edileceğine Dair Açıklaması Rum Basınında16 Aralık 2021 Perşembe 19:23
  • Moody’s Ve Fıtch Ratıngs “Kıbrıs Bankası” İle "Hellenıc Bank"In Kredi Notunu Yükseltti16 Aralık 2021 Perşembe 18:43
  • BM, Kıbrıs Sorununda Hareketliliğin Devamını İstiyor16 Aralık 2021 Perşembe 18:32
  • Güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş arası çocukların aşılanması yarından itibaren başlıyor.16 Aralık 2021 Perşembe 18:29
  • Ürdün Kralı II. Abdullah’ın Ziyaret Programı16 Aralık 2021 Perşembe 18:17
  • İspanya Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta16 Aralık 2021 Perşembe 18:04
  • Limasol’da Afrikalıların Oluşturduğu Örgüt Rum İçişleri Bakanlığı’ndan Onay İstiyor16 Aralık 2021 Perşembe 13:37
  • Çalışmak için Güney Kıbrıs’a giden Kıbrıslı Türklerde son zamanlarda artış yaşanıyor16 Aralık 2021 Perşembe 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti