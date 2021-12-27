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Güneyde çalışmak isteyen Kıbrıslıtürkler mülakata çağrıldı

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Türk-Sen ile SEK’in ortak yaptığı çalışmalar sonucunda güneyde turizm sektöründe hizmet vermek üzere 130 Kıbrıslıtürk, 28 ile 29 Aralık’ta ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde mülakata çağrıldı.
Güneyde çalışmak isteyen Kıbrıslıtürkler mülakata çağrıldı

Türk-Sen ile SEK’in ortak yaptığı çalışmalar sonucunda güneyde turizm sektöründe hizmet vermek üzere 130 Kıbrıslıtürk, 28 ile 29 Aralık’ta ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde mülakata çağrıldı.

Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ayrıntıların mülakata çağrılan kişilerin cep telefonlarına SMS olarak gönderildiğini ifade etti.

Arslan Bıçaklı, ilgili tarihlerde mülakata katılacak kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartları, ADAPASS ve 72 saatlik antijen testleri ile birlikte hazır bulunmaları gerektiğini belirtti

Bıçaklı bundan sonraki gruplara günü geldikçe bilgi verileceğini kaydetti.

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