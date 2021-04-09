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SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Güney’de çift doz aşılı 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 47 bin 547 test sonucunda 622 yeni pozitif vaka tespit edildi.
Güney’de çift doz aşılı 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 47 bin 547 test sonucunda 622 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 covid-19 hastası daha hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 49 bin 988’e ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta coronavirüs tedavisi gören 91 yaşında 1 kadın, çift aşılı olmasına rağmen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.  Ayrıca, 44 yaşında 1 kadın hasta daha hayatını kaybetti. Güney’de covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 268’e yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta 207 covid-19 hastasının tedavi gördüğü 52 hastanın kritik durumda olduğu ve 31 hastanın ise entübe durumda olduğu açıklandı.

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