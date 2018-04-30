  • BIST 107.738
  • Altın 171,232
  • Dolar 4,0408
  • Euro 4,8956
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Güneyde çifte cinayete karışan dördüncü şahıs da tutuklandı

»
Güneyde çifte cinayete karışan dördüncü şahıs da tutuklandı
Güneyde çifte cinayete karışan dördüncü şahıs da tutuklandı

Geçtiğimiz haftalarda Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde işlenen ve bir çiftin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayette, 22 yaşındaki dördüncü bir şahsın daha tutuklandığı ifade edildi.

Tutuklanan dördüncü şahsın dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne götürülmesi sırasında, ortaya cinayetle ilgili yeni ifşaatlar çıktığını yazan Haravgi gazetesi, 22 yaşındaki kişinin, kendisinin maskeli şahıs olduğunu ve eve girdiğinde çiftin hali hazırda ölmüş olduğunu söylediğini aktardı.

Bugün olay yerinde keşif yapılacağını da kaydeden gazete, çiftin görgü tanığı olan 15 yaşındaki oğullarının da buna çağrılacağını belirtti.

19 Nisan’da işlenen cinayette İngiliz Okulu öğretmeni 60 yaşındaki Yorgos Hacıyeorgiu ve 59 yaşındaki eşi Dinas Sergiu defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

“Cinayet Yerine Geri Dönüş” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, mahkemenin geçtiğimiz cumartesi günü yakalanan 22 yaşındaki şahsın sekiz gün gözaltında kalmasına karar verdiğini kaydeden gazete, şahsın mahkemede avukatsız olduğunu ve tutuklanmasına da itiraz etmediğini belirtti.

22 yaşındaki şahsın, verdiği ifadede diğer üç zanlıyla buluştuğunu kabul ettiğini, ayrıca kurbanların evine nasıl girdiğini izah ettiğini de yazan gazete, 22 yaşındaki şahsa kapıyı 33 yaşındaki zanlının açtığını kaydetti.

33 yaşındaki zanlının kız arkadaşının ifadesinin ardından 22 yaşındaki şahsın tutuklandığını belirten gazete, 33 yaşındaki şahsın kız arkadaşının verdiği ifadede, 18 Nisan tarihinde kendisi, 33 yaşındaki şahıs, onun üvey kardeşi ve dördüncü zanlının buluştuklarını ve buluşmada 33 yaşındaki şahsın kendilerine, 22 yaşındaki zanlının bir para kasasını çalmaya gideceklerini söylediğini aktardı.

33 yaşındaki zanlının, kız arkadaşından ve üvey kardeşinden ise evde kalmalarını ve daha sonra kasayı taşımalarına yardım etmeleri için kendilerinden haber beklemelerini istediğini belirten gazete, kızın ifadesinde, erkek arkadaşının kendilerine gerekirse çifti öldüreceğini söylediğini de ifade etti.

Bugüne kadar şüphelilerin çevresinden cinayetle ilgili 123 ifade alındığını ve 77 ifade daha alınmasının beklendiğini kaydeden gazete, öte yandan soruşturma ekibinin dün gece geç saatlerde 22 yaşındaki dördüncü zanlı ile birlikte olay yerine döndüklerini ekledi.

Politis gazetesi habere “Soygun Planladılar İki Cinayet İşlediler- Çifte Cinayet Polise Göre Tamamen Aydınlatıldı- Dördüncü Zanlı Cinayeti İşleyen Şahıs Olarak 33 Yaşındaki Conis’e İşaret Etti” başlıklarıyla manşetten yer verirken, Alithia “Geriye İtiraf Kaldı”, Fileleftheros’ta ise “Maskeli Şahıs Tutuklandı” başlıklarıyla haberi manşetlerine taşıdılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Strovolo’daki cinayetle ilgili gelişmeler: Kanlı pijama bulundu25 Nisan 2018 Çarşamba 16:25
  • Güney Kıbrıs maddi yoksunlukta Avrupa 6.’sı oldu25 Nisan 2018 Çarşamba 16:19
  • Neofitu: "Siyasi eşitliği kabul ederek kendi sınırlarmızı aştık"25 Nisan 2018 Çarşamba 16:15
  • Anastasiadis siyasi partileri bilgilendirmeye başladı24 Nisan 2018 Salı 16:41
  • Politis: "UNHCR’nin açıklaması Güney Kıbrıs’a 'tokat' niteliğinde"24 Nisan 2018 Salı 16:37
  • Eurobarometre’ye göre Rumlar halinden memnun24 Nisan 2018 Salı 16:01
  • Kürtler Limasol’da açlık grevi başlattı24 Nisan 2018 Salı 16:00
  • Rum siyasi partiler referandumunun yıldönümünde açıklama yaptı24 Nisan 2018 Salı 15:47
  • Güney Kıbrıs'ta cinayet23 Nisan 2018 Pazartesi 15:59
  • TL değer kaybedince Kıbrıslı Rumların KKTC’deki alışverişlerini arttı23 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti