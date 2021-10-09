Güney'de Covid-19 tedbirleri kontrollü şekilde hafifletildi

Güney Kıbrıs'ta bugün yürürlüğe giren karara göre, futbol maçlarında, stadyumun seyirci kapasitesinin yüzde 75’e yükseltilmesi ile birlikte, tiyatro, amfi tiyatro, sinema ve eğlence yerlerindeki kişi sayısı da artırıldı...

Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün iyileşmesiyle, bazı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri bugünden itibaren geçerli olacak şekilde hafifletildi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda bazı tedbirlerde gevşeme olacak.

ALINAN KARARLAR

Bugün yürürlüğe giren karara göre;

1- Futbol sahalarındaki doluluk oranı, seyircilerin tam aşılı olması, son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olması veya son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi şartıyla yüzde 75’e çıkarıldı.

2- Tiyatro, amfitiyatro, sinema salonları ve gösteri salonları gibi yerlerde SafePass beyan etmek kaydıyla iç mekanda azami 300, dış mekanda da azami 350 kişi bulunabilecek veya binaya yalnızca tam aşılı, son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olan ya da son 72 saat içerisinde yaptırılmış negatif PCR testi beyan ederek girmesine izin verilen kişilerin olduğu durumlarda, binanın azami yüzde 75’i dolu olabilecek.

3- Farklı etkinliklerin (düğün, vaftiz, ayin, cenaze vb) yapılacağı yerlerde ise sosyal mesafenin korunması, diğer sağlık protokollerinin uygulanması ve SafePass beyan edilmesi şartıyla iç mekanda azami 300, dış mekanda azami 500 kişi bulunabilecek.

4- Geriye kalan tedbirlerin ise 29 Ekim’e kadar geçerli olması kararlaştırıldı.