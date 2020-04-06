Güney'de Covid-19 vakalarının 6’da 1’i semptomsuz

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2020 tarihine kadar Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilen corona virüsü vakalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan 2020 tarihine kadar Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilen corona virüsü vakalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre pozitif vakaların altıda biri herhangi bir semptom göstermeden seyretti.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı; 2 Nisan’a kadar coronavirüs vakalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, özellikle “Aradipu” (Aradip) ve Baf’ta yerel bulaş vakalarının çoğunluk göstermesinin endişe verici olduğu belirtilirken hastaların profil bilgilerine de yer verildi.

Açıklamaya göre, 2 Nisan tarihine kadar virüs tespit edilen 328 kişinin yüzde 52’sini erkekler, yüzde 48’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Bu vakalardan 96’sı (yüzde 27,5’i) hastanede tedavi görürken, bunlardan 37’si ise (yüzde 39) tam olarak iyileşerek taburcu oldu.

328 vakanın 56’sının virüsün hiçbir semptomunu göstermediği belirtilen açıklamada, semptom gösteren hastaların ise en çok öksürük, yüksek ateş ve boğaz ağrısından şikayet ettikleri vurgulandı.

Vakaların yaş dağılımları ise şöyle: 0-17 yaş aralığı yüzde 4, 18-59 yaş aralığı yüzde 66 ve 60 yaş üstü ise yüzde 29.