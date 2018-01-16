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GÜNEY’DE DE ANAHTAR “BOYKOTÇULAR”!!

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GÜNEY’DE DE ANAHTAR “BOYKOTÇULAR”!!
16 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Erken Genel seçimin en fazla tartışılan konuları arasında üst sıralarda yer alan seçime gitmeyenler-Boykotçular- üzerine tartışmalar sosyal medyada tüm hızıyla devam ederken, Ocak ayının son günlerinde Güney’de gerçekleşecek Başkanlık seçimlerinde de, sandığa bilinçli bir şekilde gitmeyen seçmenlerin kilit rolü oynayabileceği konuşulmaya başlandı.

Güney’de faaliyet gösteren “Noverna Analytics and Research” isimli şirketin gerçekleştirdiği anket sonuçları, sandığa gitmeyen ve kararsız Kıbrıslı Rumların toplam oylarının seçim aritmetiğini değiştirebileceğini ortaya koydu. Güney’deki siyasi partilerin boykotçu ve kararsızları sandığa götürebilmenin yollarını aradığı bildirilirken, Kuzey’den sonra Güney’deki seçimlerde de boykotçuların anahtar bir role sahip olması, iki toplumda da devam eden statükolara olan tepkinin giderek artmaya başladığı şekilde değerlendirildi.

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