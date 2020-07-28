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Güney'de depo kundaklandı, yangın çıktı

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Güneyde, Aradip sanayi bölgesinde dün içerisinde arabaların da bulunduğu bir deponun kundaklandığı belirtildi. 
Güney'de depo kundaklandı, yangın çıktı

Güneyde, Aradip sanayi bölgesinde dün içerisinde arabaların da bulunduğu bir deponun kundaklandığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, depoda, kundaklama sonucu çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü yazdı.
Habere göre, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları ilk araştırmada yangının kundaklama neticesinde çıktığına dair şüpheli bulgulara rastladı.

Limasol’da silahlı soygun

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da dün sabaha yakın bir büfeye silahlı soygun gerçekleştirildiğini yazdı.
Gazete, elinde bıçak bulunan ve yüzü kamufle edilen bir kişinin, büfeye girerek büfe sahibini tehdit ettiğini, kasada bulunan paraları çaldığını daha sonra ise olay yerinden kaçtığını belirtti. 
Habere göre, polis, şüpheliyi bulmak için araştırma başlattı.

 

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