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Güneyde Destek Sonlanınca İşsizlik Oran Arttı

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Güneyde Destek Sonlanınca İşsizlik Oran Arttı
Güneyde Destek Sonlanınca İşsizlik Oran Arttı

Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranı, koronavirüs salgını sebebiyle hükümetin işletme ve çalışanlara yönelik verdiği desteği Ekim ayından itibaren sonlandırmasının ardından artış gösterdi.

Haravgi, İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre Ocak ayındaki işsiz sayısının 15 bin 430’a yükseldiğini yazdı.

Gazete, aynı sayının Aralık ayında 14 bin 800 olduğunu belirtirken, hükümetin işveren ve çalışanlara koronavirüs salgını sebebiyle verdiği desteği Ekim ayında sonlandırmasının ardından işsizlik oranında aşamalı artış gözlemlendiğini de vurguladı.

Habere göre Ekim ayında işsiz sayısı 10 bin 970 olarak kayıtlara geçmişti.

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