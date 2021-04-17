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Güney'de DİSİ, genel seçim anketlerinde önde gidiyor

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Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçim öncesi anketlerde, DİSİ’nin önde gittiği bildirildi.
Güney'de DİSİ, genel seçim anketlerinde önde gidiyor

Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçim öncesi anketlerde, DİSİ’nin önde gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “CYMAR” araştırma şirketinin ANT1 hesabına, 29 Mart-9 Nisan 2021 tarihleri arasında, rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 1002 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, DİSİ’nin yüzde 19,4’lük oy oranıyla birinci sırada olduğunu yazdı.

Gazete, DİSİ’yi yüzde 17 ile AKEL’in, yüzde 8,3 ile DİKO’nun, yüzde 5,9 ile ELAM’ın, yüzde 4,5 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin, yüzde 3,7 ile Bağımsızlar Hareketi’nin, yüzde 3,3 ile EDEK’in, yüzde 1,8 ile DİPA’nın, yüzde 0,8 ile “Kıbrıs İçin Mağusa” hareketinin, yüzde 0,7 ile Hayvanlar Partisi’nin, yüzde 0,5 ile Dayanışma Hareketi’nin, yüzde 0,4 ile “Uyanış” partisinin ve yüzde 0,3 ile “Halk Nefesi” partisinin izlediğini kaydetti.

YÜZDE 19,4 KARARSIZ

Haberde, ankete katılanların yüzde 19,4’ü kararsız olduğunu, yüzde 9,7’sinin de oy kullanmayacağını belirttiği ifade edildi.

Gazete, yakın zamanda RİK, ANT1 ve Sigma’da yer alan diğer anketlerde de DİSİ’nin birinci parti olarak göründüğünü anımsattı.

ARA BÖLGEYE SANDIK DÜŞÜNCESİ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Dışişleri Bakanlığı’nın “mahsurların” oy kullanabilmesi için ara bölgeye veya geçiş kapılarındaki Rum barikatına sandık kurma düşüncesi içerisinde olduğunu yazdı.

Haberde, bakanlığın BM ile istişare içerisinde olduğu ve iş birliği talebinde bulunulduğu kaydedildi.

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