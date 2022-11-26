Güney’de ekim sonuna kadar 139 bombalama ve kundak olayı meydana geldi

Güney Kıbrıs’ta bu yılın ekim ayı sonuna kadar 139 bombalama ve kundaklama olayı meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bu yılın ekim ayı sonuna kadar 139 bombalama ve kundaklama olayı meydana geldiğini yazdı.

Gazete, geçen yılın tümü boyunca 141 kundak ve bombalama olayı meydana geldiğine işaret ederken, bu gibi olaylardaki artış nedeniyle polis içerisinde toplantılar yapıldığını ve olayların önüne geçilebilmesine yönelik yöntemler üzerinde tartışıldığını yazdı.

Haberde cinayet, hırsızlık ve tecavüz olaylarının ise azalma gösterdiği ifade edildi.