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Güney’de ekonomik krize çare arayışları yatırım karşılığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı satılacak

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Güney’de ekonomik krize çare arayışları yatırım karşılığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı satılacak
Güney’de ekonomik krize çare arayışları yatırım karşılığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı satılacak

Güney Kıbrıs koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik krizden kurtulmak için yatırım karşılığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti', yani Avrupa Birliği vatandaşlığı satış uygulamasını devreye sokmaya karar verdi.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntılardan çıkış arayan Kıbrıs Cumhuriyeti, salgına karşı bir dizi ekonomik tedbir almaya başladı. 

Salgın nedeniyle Maliye'nin gelir sorunu yaşadığına işaret eden Kıbrıs basını, 'altın pasaport' olarak adlandırılan uygulamanın hayata geçirileceğini yazdı. Bununla ilgili bir yasa hazırlandığına işaret edilirken, Paskalya sonrasında ilgili yasanın Meclis'e sunulacağı belirtildi. 

Yasa kabul edilirse Avrupa Birliği vatandaşlığı satış uygulaması devreye girecek. Vatandaşlık almak için 2 milyon 500 bin euro'luk yatırım yapma şartı bulunuyor.

6 milyar 600 euro'luk gelir

Güney Kıbrıs'ın 2013'ten bugüne kadar toplamda 6 milyar 6 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 1.2'sine denk geldiği ifade edildi. AB vatandaşlığı bekleyenlerin sayısının şu anda 700 kişi olduğu belirtildi.

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