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Güney'de ELAM karşıtı yürüyüş

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EDON’un dün gerçekleştirdiği antifaşist kitlesel yürüyüşe katılanlar Kıbrıs’taki faşistlerin faaliyetlerine karşı sesini yükselterek hükümetten faşist gruplara karşı daha etkin önlemler almasını talep etti.
Güney'de ELAM karşıtı yürüyüş

EDON’un dün gerçekleştirdiği antifaşist kitlesel yürüyüşe katılanlar Kıbrıs’taki faşistlerin faaliyetlerine karşı sesini yükselterek hükümetten faşist gruplara karşı daha etkin önlemler almasını talep etti.

Yunanistan’da kısa bir süre önce Neonazi Hrisi Avgi’nin suç örgütü olarak mahkûm edilmesi nedeniyle Lefkoşa’daki Yunanistan Büyükelçiliği önünden başlayan yürüyüş Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda tamamlandı. Yürüyüşü gerçekleştirenler Hrisi Avgi’nin Kıbrıs’taki faaliyeti, yurdumuzdaki parti ve örgütlerle ilişkisi ve işledikleri olası suçlar hakkında derhal araştırma yapılması için ortak taleplerini Cumhurbaşkanına ilettiler.

Son dönemde ELAM yaptığı açıklamalarda Hrisi Avgi ile artık ilişkilerinin olmadığını iddia ediyorsa da ELAM’ın Hrisi Avgi ile bağlantılı bir örgüt olduğu bilinmektedir.

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Antifaşist yürüyüşte konuşan EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas, Hrisi Avgi’cilerin Kıbrıs’ta ortaya çıktıkları ilk andan itibaren AKEL ve EDON onların gerçek yüzünü teşhir etmekte ısrar ettiğini hatırlatarak, bugüne kadar cezai suçlara karıştıkları basında yer alan ELAM yöneticilerinin sayısının hiç de az olmadığının altını çizdi. Hristofyas faşizmin yollarda, meydanlarda, üniversitelerde, okullarda, stadyumlarda, iş alanları gibi görüldüğü her yerde halklar tarafından ezileceğini söyledi.

(Gazedda)

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