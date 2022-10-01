Güney’de emlak piyasası “ofis” talebiyle canlandı

Emlak sektörü; talep artışı sonrasında, yükselen enflasyonun etkilerine karşı dayanıyor. Ukrayna’dan kaçan şirketlerin Güney’e yerleşmeye başladığı belirtildi.

EMLAK’TA UKRAYNA ETKİSİ

Güney Kıbrıs emlak sektörü; konut birimlerine ve ofis alanlarına olan talep artışıyla, yükselen enflasyonun etkilerine karşı dayanmaya devam ediyor. Emlak piyasası paydaşları konut yanında, üst düzey ofis alanlarına olan ilginin de arttığını bildiriyor. BNP Paribas/Danos Real Estate’ten Loucas Georgiou, Financial Mirror’a yaptığı yorumlarda, ofis ve ticari gayrimenkul piyasasının yükselen enflasyondan kaynaklanan baskılara rağmen sağlam talep gördüğünü söyledi. Georgiou, “Ukrayna’daki savaş, yaşam maliyetini ve işletmelerin operasyonel maliyetlerini artırdı; Ancak aynı zamanda, daha önce Ukrayna’da bulunan birçok şirketin Kıbrıs’ı alternatif bir üs olarak görmesi, ofis ve ticari alana olan ilgiyi güçlendirdi” dedi.

KİRA VE SATIŞ FİYATLARI ARTTI

Sektörde ofis talebinin büyük kısmının hala Limasol’da olduğu, ancak bazı yüksek teknoloji şirketlerinin Lefkoşa’yı seçmeye başladığına işaret edilirken, Fileletfheros gazetesinde yer alan bir emlak raporuna göre, Lefkoşa’da ofis kiralama fiyatları metrekare başına 12-23 Euro arasında değişiyor. 2020 ve 2021’de bu rakam 12-20 Euro arasındaydı. “Gelecek vaat eden getiri, yatırımcıları portföylerini ofis ve ticari mülklerle zenginleştirmeye teşvik ediyor” denilen raporda, ofis ve dükkan kira getirisinin %5 ile %6.5 arasında değiştiği kaydedildi.

GÜNEY KIBRIS’TA SON AÇIKLANAN FİYATLAR

Ofis kiraları (m2)

Lefkoşa: 12-23 €

Larnaka: 8-12 €

Limasol: 20-45 €

Mağusa: 5-12 €

Baf: 7-10 €

Ofis satış fiyatları (m2)

Lefkoşa: 3.000-4.500 €

Larnaka: 2.000-3.000 €

Limasol: 5.000-6.000 €

Mağusa: 1.500-2.000 €

Baf: 1.500-2.500 €

Ticari mülk kiraları (m2)

Lefkoşa: 15-45 €

Larnaka: 6-20 €

Limasol: 20-45 €

Mağusa: 10-25 €

Baf: 10-25 €

Ticari mülk satış fiyatları (m2)

Lefkoşa: 4.000-5.000 €

Larnaka: 2.000-2.500 €

Limasol: 5.500-6.500 €

Mağusa: 2.000-2.500 €