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Güney'de en fazla elektrik, su ve tüp zamlandı!

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Güney Kıbrıs’taki Ocak-Aralık 2022 dönemi enflasyon oranının, 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 8.4’lük bir artış gösterdiği belirtildi.
Güney'de en fazla elektrik, su ve tüp zamlandı!

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, Aralık 2022 dönemi için ise enflasyonun yüzde 7.9 olarak kaydedildiğini yazdı.

Ocak-Aralık 2022 döneminde, bir sene önceye oranla, konut, elektrik, su, tüp gaz yüzde 21, taşımacılığın ise yüzde 16 zamlandığını yazan gazete, Aralık 2022’de enflasyonun 7.9’a düştüğünü belirtti.

Habere göre Aralık 2021 döneminde ise konut, elektrik su, tüp gaz yüzde 17.1; gıda ve alkollü içecekler ise yüzde 12.6 artış gösterdi.

Aralık 2022’de Aralık 2021’e göre TÜFE’deki (Tüketici Fiyatları Endeksi) değişimde, 2.41 birimle gıda ve alkollü içeceklerin en büyük etkiye sahip olduğunu yazan gazete, konut, su, elektrik ve tüp gazın 2,32, taşımacılığın ise 1,51 birimlik etkiye sahip olduğunu belirtti.

Aralık 2022’de ayrıca Aralık 2021’e göre en fazla etkileşim yüzde 1,41 ile elektrik, yüzde 1,20 ile de akaryakıt fiyatlarında oldu.

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