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Güney’de en yüksek kamu maaşı 8,251 Euro

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Güney Kıbrıs'ta veriler Cumhurbaşkanının en yüksek maaşlı devlet memuru olmadığını gösteriyor.
Güney’de en yüksek kamu maaşı 8,251 Euro

Insider tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti Hazinesinden derlenen verilere göre, üst düzey hükümet yetkilileri ayda 8,251 Euro'ya kadar kazanç elde ediyor.

Veriler, Sosyal Refah Fonu, Genel Sağlık Sistemi Gelir Vergisi Dairesi ve Dullar ve Emeklilik Fonu fonlarına yapılan katkıların düşülmesinden sonraki net aylık maaşlarını göstermektedir.

Veriler ayrıca, Cumhurbaşkanının en yüksek maaşlı devlet memuru olmadığını gösteriyor.

Yüksek Mahkeme başkanı maaşı 8,251 Euro alırken, Başsavcı 7,102 Euro alıyor.

Meclis Başkanı 5,852 Euro alırken, Bakanlar, Müsteşarlar ve Hükümet Sözcüsü 4,823 Euro alıyor.

Buna ek olarak, parlamento üyeleri 4.153 Euro, İhale İnceleme Otoritesi Başkanı 4.216 Euro ve Vergi Yetkilisi 5.283 Euro alıyor.

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