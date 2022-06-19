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Güney'de Enflasyonda yeni bir rekor

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Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Kıbrıs'ta yıllık uyumlaştırılmış enflasyon oranının, enerji fiyatlarındaki sürekli artışlarından dolayı yeni bir rekora ulaştığı belirtildi.
Güney'de Enflasyonda yeni bir rekor

Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Kıbrıs'ta yıllık uyumlaştırılmış enflasyon oranının, enerji fiyatlarındaki sürekli artışlarından dolayı yeni bir rekora ulaştığı belirtildi.

Verilere göre, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs 2022 döneminde yıllık bazda %8,8 artış kaydetti. Endeks Nisan 2022 dönemine kıyasla %0,6 artış gösterdi.

Endeks, Ocak -Mayıs 2021 dönemine kıyasla Ocak-Mayıs 2022’de %6,9 artış kaydetti.

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