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Güney’de Eylül 2021 İtibarıyla 48 Bin 120 Kamu Çalışanı

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Güney’de Eylül 2021 İtibarıyla 48 Bin 120 Kamu Çalışanı…
Güney’de Eylül 2021 İtibarıyla 48 Bin 120 Kamu Çalışanı

Rum İdari İşler ve Personel Dairesi Eylül 2021 itibarıyla kamuda çalışan memur sayısını 48 bin 120 olduğunu açıkladı.


Fileleftheros’un açıklamaya dayandırdığı habere göre Eylül 2021 itibarıyla sağlık bakanlığı kadrosundakiler hariç, kadrolu kamu personeli sayısı 8 bin 895, geçici personel sayısı 3 bin 482. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel sayısı 5 bin 32. Eğitim Bakanlığı personel sayısı 13 bin 951. Yargı’da 132, “Kıbrıs Ordusu” diye anılan kurumda 4 bin 226, polis teşkilatında 4 bin 954, itfaiyede 669, devlet görevlisi sayısı da 128. Kamuda sürekli işçi statüsünde çalışan kişi 6 bin 528, mevsimlik işçi sayısı 120.


Açıklamada, Rum Personel Dairesi verilerinin, veri toplama yöntemi farklı olduğundan İstatistik Dairesi’nin verilerinden farklı olduğuna işaret edildi, Personel Dairesi’nin RMMO’daki profesyoneller gibi istihdam tavan sayısı 3 bin 90 olan sözleşmeli personeli, sayıları bin 725 olan geçici statüdeki sağlık çalışanlarını hesaba katmadığı izahında bulunuldu.  

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