Güney’de firari olan Theodoros Theofanus Limasol'da tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta perşembe gününden beri firari olan Theofanus, bugün öğleden sonra Four Seasons oteli yakınlarında tutuklandı. Polis, bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeyi kapatarak şüpheliyi yakaladı.

Güney Kıbrıs’ta hüküm giymiş katil Theodoros Theofanus Limasol'da tutuklandı.

Polis, Perşembe gününden beri Limasol sahilinde görüldükten sonra kaçan katil teşebbüsçüsünü bugün öğleden sonra tutukladı.

17.30 civarında Four Seasons otelinin yakınında tutuklandı, firari bölgede şüpheli bir şekilde hareket ederken görüldüğü bildirildi.

Raporlara göre bir kişi Limasol polis merkezine gitti ve kuaför olarak da bilinen Theofanous'un nerede olduğunu bildiğini bildirdi.

Limasol polis şefi Andreas Angelides, Theofanous'a benzeyen bir adamın sahilde yürürken görüldüğü bilgisinin alınmasının ardından çok sayıda polisin bölgeye giderek bölgeyi kapattığını söyledi.