Güney'de haftalık koronavirüs vakaları açıklandı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, 21-27 Ekim tarihleri arasında 64 bin 528 test sonucunda 2 bin 821 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin 82 ve 87 yaşlarında iki kadın ile 90 yaşında bir erkek olduğunu bildiren “Philenews.com” haber sitesi, Rum tarafında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 1194’e ulaştığını kaydetti.



59 kişinin hastanede tedavi görmekte olduğu ve bunların 8’inin durumunun ciddi olduğu kaydedilen haberde, bugüne kadarki toplam vaka sayısının 599 bin 118’e ulaştığı, pozitiflik oranının ise yüzde 4,37 olduğu kaydedildi.