  • BIST 5.464,73
  • Altın 1085.755
  • Dolar 18.7106
  • Euro 19.8627
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney'de hastaneler doldu....

» »
Güney Kıbrıs’ta hastanelerin doluluk oranının yüksek olduğu, özellikle çocuk ve akciğer kliniklerinde yaşlı ve çocuk hasta yoğunluğu yaşandığı bildirildi.
Güney'de hastaneler doldu....

Fileleftheros gazetesi, son haftalarda mevsimsel değişiklikler sebebiyle hastanelerde tedavi altına alınan, özellikle yaşlı kişilerin sayısında artış gözlemlendiğini yazdı.


Gazete, korona virüsü sebebiyle ciddi semptomlar gösterdikleri için tedavi görenlerin sayısında da bir artış gözlemlendiğini, hastanelerde tedavi gören 70 hastadan 13’ünün ciddi semptomlar göstermekte olduklarını vurguladı.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, “Streptokok A” teşhisiyle İsrail’de tedavi altına alınan 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu ve ciddiyetini de koruduğunu aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trodos beyaza büründü26 Aralık 2022 Pazartesi 09:45
  • Güneyin yeni Başpiskopos'u Yeorgios25 Aralık 2022 Pazar 13:17
  • Rum polisinin Bell tipi helikopterleri hem işe yaramaz hem bakımı fazla masraflı24 Aralık 2022 Cumartesi 17:53
  • Güney'de yardıma muhtaç aile sayısı üçe katlandı24 Aralık 2022 Cumartesi 16:58
  • Rum Başkanlık seçimi için 40 günlük takvim resmen başladı24 Aralık 2022 Cumartesi 15:42
  • Yeni Başpiskopos Baf Metropoliti Yeorgios24 Aralık 2022 Cumartesi 15:05
  • Anastasiadis’ten Kıbrıs sorunu açıklaması: Başaramadık24 Aralık 2022 Cumartesi 14:32
  • Makarios Hastanesi’nde yeni bir Strep A vakası24 Aralık 2022 Cumartesi 13:24
  • Çidan cinayetinin sebebi kuşkulanmakmış!23 Aralık 2022 Cuma 14:59
  • Güney Kıbrıs'ta Mavi Dil Hastalığı Saptandı23 Aralık 2022 Cuma 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti