Güney’de hellim tartışmaları: MİK için uygulama yerine uzatma

Güney Kıbrıs’ta hellimin “Menşe İsmi Korumalı (MİK)” ürün olarak tescillenmesinin ardından yaşanan gelişmelere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

Güney Kıbrıs’ta hellimin “Menşe İsmi Korumalı (MİK)” ürün olarak tescillenmesinin ardından yaşanan gelişmelere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

Alithia gazetesi “MİK için Uygulama yerine Uzatma” başlıklı haberinde, Hukuk Dairesinin MİK ile ilgili uzman görüşünün ardından bir hafta geçmesine karşın MİK’in uygulanmamasına devam edildiğini yazdı.

Gazete, yetkili bakanlıklar olan Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının sadece MİK olarak piyasada hellimin olması gerektiği yönünde net açıklamalar yapmasına rağmen peynir üreticilerinin geçen pazartesi günü gerçekleştirilen Rum Başkanlığındaki toplantıda sunduklarıyla alakalı olan bir gecikmenin gözlemlendiğini de belirtti.

Habere göre Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, MİK ile ilgili 2029’a kadar uzatma senaryosunu teyit etti.

Petru, yapılması mümkün olan bir uygulama olduğunu ancak bundan emin olmadıklarını ifade etti.

Avrupa Komisyonu’na yönelik bir başvurunun olacağını ve beş yıllık bir uzatma talep edileceğini ifade eden Petru, bunun hayvan üreticilerinin daha fazla süt üretmesi için yapılacağını belirtti.

Petru, kendilerinin süt miktarlarına ilişkin aylık, inek sütüne oranla keçi-koyun sütü üretimi, hellim üretimiyle ilgili verileri de ortaya koyduklarını söyledi.

Hukuk Dairesinin uzman görüşünün ardından MİK temelinde ürün üretmeye başlayıp başlamadıklarına ilişkin bir soru üzerine Petru “hayır” yanıtını verdi.

Petru bir başka soru üzerine, MİK şeklinde ürün üretilmesinin mümkün olmadığını ilk önce tüm paydaşların üzerinde anlaşmaya vardığı değişikliklerin yapılması gerektiğini belirtti.

Bunların 13 veya 14 değişiklik olduğunu belirten Petru, inek ve küçükbaş hayvan besicilerinin bu konudaki tutumuna yönelik bir soru üzerine ise 12 nokta üzerinde uzlaşmaya vardıklarını, geriye, yapacakları görüşmelerde uzlaşmaya varacakları oran konusunun kaldığını söyledi.

1 Ekim 2021’den sonra hellim adında üretilen ancak MİK olarak standartlara uymayan hellim rezervleri konusunda ise Petru, ilerleme sağlayabilmeleri için önlerine henüz bir periyodun konmadığını, ilk önce yapılması gereken unsurun, değişiklikler olduğunu çünkü MİK ile bağdaşmayan bir şeyi üretmelerinin veya yasayı çiğnemelerinin mümkün olmadığını da ifade etti.

Petru, birlik olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önüne hellimin doğru boyutunu koyduklarını, görüşmeye iyi niyetle ve somut önerilerle gittiklerini, hellim ile ilgili gerçek olguları ortaya koyduklarını belirtti.

Petru açıklamasının devamında son dönemlerde kendilerine yönlendirilen suçlamaları, karşı karşıya kaldıkları zorlukları kanıtlayan rakamlarla ve verilerle reddettiklerini de söyledi.

Gelecekte ne olacağına dair ise Petru, hepsinin ilerleme ve kalkınma istediğini, buna bağlı olarak herkesin, ülkenin geleceği için aynı gidişata doğru gitmesi gerektiğini de vurguladı.

Petru açıklamasında ayrıca bir öneri üzerinde anlaşamaya varmak için tüm paydaşların sorumluluk bilinci içerisinde ve yapıcı bir şekilde davranması gerektiğini ifade etti.

Haravgi gazatesi ise hellim ile ilgili haberinde MİK’in hayata geçirilmesi için Rum Başkanlığında gerçekleştirilen toplantının, peynir üreticilerinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde sonuçlandığının görüldüğünü yazdı.

Peynir üreticilerinin MİK sistemine dahil edildiğini yazan gazete, hükümet ve peynir üreticilerinin geçmişte uzlaşma sağlanmaksızın görüşülen, 13 nokta temelinde prototipte derhal değişikliğe gidilmesi konusunda uzlaşmaya vardığının da görüldüğünü belirtti.

Gazete toplantı kapsamında keçi-koyun hayvan besicileri için kırmızı çizgi olan standartlarda değişikliğe gidilmesinin de yinelendiğini yazdı.