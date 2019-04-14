Güney'de Her üç kişiden biri AP seçimini boykot edecek

Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçiminde, DİSİ’nin yüzde 30’luk oy oranıyla birinci parti olarak göründüğü, 6’ıncı sandalyeye de EDEK, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ve Vatandaşlar İttifakı’nı geride bırakan Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) sahip olacağı iddia edildi.

“Symmetron Market Research” adlı şirket tarafından Kathimerini gazetesinin hesabına, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 822 kişiyle, 5-12 Nisan tarihleri arasında rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilen ankete göre, aşırı sağ ELAM’ın AP’ye girmesi, merkez partilerin parçalanmasına ve sağın yükselişine işaret ediyor.

Gazete, AKEL’in ise yüzde 23’lük oy oranıyla DİSİ’yi takip ettiğini; Kooperatif bankaları sürecinden DİSİ’nin etkilenmemiş olmasının AKEL’in alacağı oyları azalttığını, ancak AKEL’in, gerek seçimi boykot edecek olan seçmenler, gerekse Niyazi Kızılyürek’in adaylığı çerçevesinde Kıbrıslı Türklerden gelecek oylarla, DİSİ ile arasındaki farkı azaltmayı umduğunu yazdı.

Ankete göre DİKO ise, yüzde 13,6’lık oy oranıyla AP’deki yerini koruyor. Yeni oluşan partilerden biri olan, eski DİKO’lu Marios Karoyan’ın liderliğindeki Demokratik Cephe’nin de (DİPA), yüzde 3 olan seçim barajını aşması bekleniyor.

Gazete, AP seçimini boykot edecek olan seçmen oranının da yüksek olduğuna işaret ederek, ankete katılanların yüzde 32,7’sinin oy kullanmayacağını (üç kişiden biri) veya geçersiz oy kullanacağını belirttiğini kaydetti.

Ankete göre, AP seçimine katılan parti ve oluşumlar ile kararsızlar ve oy kullanmayacak olanların oranları özetle şöyle:

“DİSİ: yüzde 30, AKEL: yüzde 23, DİKO: yüzde 13,6, ELAM: yüzde 8,3, EDEK: yüzde 6,1, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği: yüzde 4,7, DİPA: yüzde 3,1, Yasemin Hareketi: yüzde 1,1, Hayvan Partisi: yüzde 0,7, kararsızlar: yüzde 9,4, oy kullanmayacaklar/geçersiz oy kullanacaklar: yüzde 32,7.”

Gazete, ankette, ilk üç sırada yer alan partilerin adaylarının oy oranlarının aktarıldığını da kaydederek, buna göre DİSİ’nin adaylarından Lefteris Hristoforu’nun yüzde 44, Lukas Furlas’ın yüzde 40, Nikos Tornaridis’in yüzde 36, Eleni Stavru’nun yüzde 10, Panayotis Sendonas’ın yüzde 6, Giorgia Konstandinu’nun yüzde 5 oranında oy alacağını yazdı.

Ankete göre AKEL’in adaylarından Neoklis Silikiotis yüzde 36, Yorgos Yeorgiu yüzde 30, Niyazi Kızılyürek yüzde 30, Athos Yeorgiu yüzde 16, Yorgos Kukumas yüzde 15 ve Marina Nikolau da yüzde 15 oranında oy alacak.

DİKO’ya bakıldığında ise Kostas Mavridis yüzde 48, Eleni Theoharus yüzde 39, Marinos Musiuttas yüzde 25, Katerina Hristofidu yüzde 21, Zaharias Kulias yüzde 19 ve Aristos Vasiliadis de yüzde 12 oranında oy alacak.

Gazete, ankette AP seçiminin yanı sıra, vatandaşın hükümetten ne kadar memnun olduğu, kurumlara güven, AB ile ilgili görüşler gibi konuların da işlendiğini yazdı.

Ankete katılanların yüzde 78’i, “olayların gidişatı” ile ilgili memnun olmadıklarını, yüzde 22’si de memnun olduğunu belirtti. Rum Hükümeti’nin icraatlarından memnun olanların oranı ise yüzde 24.

Katılımcılar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görevini ifa etme yöntemini yüzde 37 oranında onaylarken, yüzde 56’sı onaylamıyor. Katılımcıların yüzde 67’si, Avrupa Birliği’ne güvenirken, yüzde 29’u güvenmediğini belirtiyor.

Ankete göre Güney Kıbrıs’ta en az güvenilen kurumların başında Rum Meclisi bulunuyor. Rum Meclisi’ne güvenenlerin oranı yüzde 13’ken, güvenmeyenlerin oranıysa yüzde 86. En güvenilmeyen kurumları, yüzde 83’lük oranla Rum Merkez Bankası, yüzde 75’lik oranla Hükümet, yüzde 66’lık oranla Yargı ve yüzde 60’lık oranla Başsavcılık izliyor.

Katılımcılar, AB üyeliğinin faydalı olup olmadığı konusunda ise, yüzde 64 oranında faydalı olduğu, yüzde 32 oranında da faydalı olmadığı görüşünü belirtti. Yüzde 4’lük kesim, bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Ankette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ, DİKO ve AKEL başkanlarıyla ilgili olumlu-olumsuz görüşler de belirtildi. Buna göre Anastasiadis yüzde 54 oranında olumsuz, yüzde 42 oranında olumlu oy alırken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yüzde 70 oranında olumsuz, yüzde 26 oranında olumlu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos yüzde 58 olumsuz, yüzde 36 olumlu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu da yüzde 68 olumsuz, yüzde 29 olumlu yönde görüş aldı.