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Güney’de iki kişiyi öldüren cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

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Güney Kıbrıs’ta Limasol bölgesinde iki cinayet işleyen 33 yaşındaki sanığın, 25 yıl hapis cezası almasına karar verildi.
Güney’de iki kişiyi öldüren cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

Güney Kıbrıs’ta Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 2021 yılının Kasım ayında meydana gelen ve iki kadının cinayete kurban gittiği olayda, 33 yaşındaki Suriye uyruklu sanığın 25 yıl hapse mahkum ettiği açıklandı.

“CİNAYETE GİDEN MAKTÜLLER HAKKINDA KAYIP İHBAERİ VERİLDİ”

Geçtiğimiz yıl Limasol’a bağlı “Amiando” bölgesinde meydana gelen ve Güney Kıbrıs’ı sarsan olayda, 33 yaşındaki sanığın Rus uyruklu iki kadını av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle öldürdüğünü, akabinde de olayın meydana geldiği evin bahçesindeki çukura gömdüğünü anımsatan Haravgi gazetesi, olayın kadınların kaybolduğuna dair bir ihbarın ardından ortaya çıktığını hatırlattı.

Gazete, olayın failinin 44 yaşındaki kardeşine de, polis soruşturması esnasında cinayetin aydınlatılması için yapılan araştırmalara müdahale ettiği tespit edildiğinden, 9 ay hapis cezası verildiğini ekledi.

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