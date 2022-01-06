Güneyde İki Yabancı Uyruklu Kişi Kömür Zehirlenmesi, Bir Kişi De Isıtıcının Kısa Devre Yapması Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Lefkoşa’nın güneyine bağlı Lakadamya’da bu sabah, iki yabancı uyruklu kişi, muhtemelen kömür zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları, evde üçüncü bir kişinin daha olduğunu ve onun da yarı baygın halde bulunduğunu kaydederek, söz konusu kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını haber verdi.

Öte yandan yine bu sabah, Dali köyündeki bir çiftlikte yaşayan 53 yaşındaki bir şahsın da, muhtemelen ısınmak için açtığı ısıtıcının kısa devre yapmasından dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.