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Güney’de ilaç krizi: Antibiyotiklerde ve öksürük şuruplarında eksiklikler yaşanıyor

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Uluslararası piyasalarda görülen ilaç eksikliğinin son dönemde Güney Kıbrıs’ta da baş gösterdiği bildirildi. Rum basını, en büyük eksikliğin antibiyotikler ve öksürük şuruplarında yaşandığını yazdı.
Güney’de ilaç krizi: Antibiyotiklerde ve öksürük şuruplarında eksiklikler yaşanıyor

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta da ilaç sıkıntısının yaşandığınız yazdı.

Gazete en büyük eksikliğin antibiyotikler ve öksürük şuruplarında yaşandığını kaydederken; Güney Kıbrıs Eczacılık Dairesi’nin Rum ilaç şirketlerinden, ilaç üretimini azami düzeye çıkarmalarını talep ettiğini yazdı.

Gazete, ilerleyen günlerde durumun daha da kötüleşmesinin beklendiğini ve ilaç eksikliğinin, hastalıkların çoğalması nedeniyle doktorlar tarafından yazılan çok sayıda reçeteden kaynaklandığını belirtti.

Genel Sağlık Sistemi (YESİ) çerçevesinde ödenen eczacıların da zarar etmeye başladığını ve tazminat talebinde bulunduğunu kaydeden gazete, Sağlık Sigortası Kuruluşu’nun taleplere yanıt vermemesi halinde, eczacıların eczanelerini kapatacağını yazdı.

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