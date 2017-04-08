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Güneyde ilaçlar kuzeye göre daha pahalı

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Güneyde ilaçlar kuzeye göre daha pahalı
Rum tarafında satılan bazı ilaçların, Kıbrıs Türk tarafında satılanlara göre daha pahalı olduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi, Rum Sayıştaylığı’nın Güney Kıbrıs’taki ilaçlarla ilgili fiyat politikasını kaleme aldığı raporuna Rum tarafı ve Kıbrıs Türk tarafında satılan bazı ilaçların fiyatlarını karşılaştırdığını yazdı.

Bu karşılaştırmaya göre Kıbrıs Rum tarafında satılan ilaçların yüzde 37’den yüzde 237’ye varan oranlarda Kıbrıs Türk tarafında satılanlardan daha pahalı.

Habere göre Sayıştay raporunda, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ilaç fiyatlarının düşürülmesi için yaklaşık iki buçuk yıldır önlem alamadığı da belirtildi.

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