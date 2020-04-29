Güney'de ilk açılımlar bugün açıklanacak

Kıbrıs'ın güneyinde bugün kritik toplantı 11.30'da başlayacak.
"Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında, ilk aşamada Kıbrıs'ın güneyinde nerelerin açılacağı açıklanacak.
Koronavirüs salgınından dolayı kısıtlamaların bulunduğu Kıbrıs'ın güneyinde, vaka sayılarında da düşüş kaydediliyor.
Edinilen bilgilere göre ilk aşamada en fazla 5 çalışanı olan yerlerin açılacağı söylenirken, geçiş noktaları için 15 Haziran tarihi konuşuluyor...
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