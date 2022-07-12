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Güneyde İş Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Güney Kıbrıs’ta biçerdöverle tarlalarını süren 61 ve 53 yaşlarındaki iki şahıs, biçerdöverin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybettiler.
Güneyde İş Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs'ta Strumbi köyünde aynı biçerdöverde tarlalarını süren iki kişinin, biçerdöverin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiler.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf’ın “Stroumpi” (Strumbi) köyünde aynı biçerdöverde tarlalarını süren iki kişinin, biçerdöverin devrilmesi sonucu bulundukları kabinde hayatlarını kaybettiklerini yazdılar.

Yaşları 61 ve 53 olan, ortak olmalarının yanı sıra aynı zamanda arkadaş da olan şahısların, biçerdöverin yokuş aşağı kayması ve ters dönerek kabin üzerine devrilmesi sonrasında hayatlarını kaybettiklerini aktaran gazete, şahısların yoğun uğraşlar sonrasında bulundukları yerden alınabildiğini de aktardı.

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