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Güneyde işsiz ve ‘part-time’ çalışan sayısı arttı

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Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi bu yılın üçüncü çeyreğinde işsiz ve “çoğu zaman açlık sınırında ücretlendirilen kısmî (yarı zamanlı/part-time) çalışan sayısında artış kaydedildiğini açıkladı.
Güneyde işsiz ve ‘part-time’ çalışan sayısı arttı

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi bu yılın üçüncü çeyreğinde işsiz ve “çoğu zaman açlık sınırında ücretlendirilen kısmî (yarı zamanlı/part-time) çalışan sayısında artış kaydedildiğini açıkladı.

İşsizlerin büyük bölümü 6 ayı aşmış olmaları nedeniyle işsizlik ödeneği alamıyor

Haravgi ve diğer gazetelere göre Daire tarafından yayınlanan araştırmadan işsiz sayısının 33 bin, kısmî çalışan sayısının 45 bin olduğu sonucu çıktı. İşsizlerin büyük çoğunluğunun 6 ayı aşmış olmaları nedeniyle ödenek almadığına dikkat çekti.

Yılın üçüncü çeyreğinde çalışan sayısı 453 bin 622 (2021’in aynı döneminde bu sayı 440 bin 959’du). İşsiz sayısı 32 bin 868 (önceki yılın aynı döneminde bu sayı 31 bin 355’ti). 15-24 yaş grubundaki gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 19,9 oldu, bir önceki dönemde bu oran yüzde 14,5’ti.6 ayı aşmış olmaları nedeniyle işsizlik ödeneği alma hakkına sahip olmayan işsiz oranı yüzde 56,2. 2021’in aynı döneminde bu durumda olan işsiz oranı yüzde 42,8’di.

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