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Güneyde Kamu Borcu 24,440 Milyar Euro’ya Ulaştı

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Güneyde Kamu Borcu 24,440 Milyar Euro’ya Ulaştı
Güneyde Kamu Borcu 24,440 Milyar Euro’ya Ulaştı

Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun 24,440 milyar Euro’ya ulaştığı bildirildi.

Alithia’nın “Yeni Başkana Ağır Miras… Kamu Borcu 24,440 Milyara Ulaştı” başlığıyla ikinci manşet verdiği habere göre kamu borcu, dün itibarıyla 24,440 milyar Euro’ya ulaştı. 

Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, kamu borcunun bir bölümünü yeniden yapılandırarak yılsonuna kadar yüzde 100’ün altına, yüzde 98’e indirmeye çalışacaklarını, önceki gün tahvil basarak önceki gün borçlandıkları milyon 918 bin Euro’nun bu yıl geri ödenmesi gerektiğini söyledi.

Gazete, 2023’te 1 milyar 391 milyon Euro geri ödeme yapılması gerektiğini, yeni hükümetin ise 2024’te önünde 2 milyar 360 milyon Euro geri ödeme bulacağını kaydeden Petridis, “Toplam 5 yıllık görev süresi boyunca yeni hükümetin şu veya bu şekilde 11 miyar Euro’dan fazla geri ödeme yapması gerekecek” ifadesini kullandı.

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