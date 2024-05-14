  • BIST 10071.28
  • Altın 2425.048
  • Dolar 32.2428
  • Euro 34.7943
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Güney'de kamu istihdamında artış!

» »
Güney Kıbrıs’ta bu yıl kamuya istihdam, geçen yıla göre yüzde 5,2 artarak, 54 bin 837’ye ulaştığı açıklandı.
Güney'de kamu istihdamında artış!

İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere göre, kamudaki istihdam 2024 yılının Nisan ayı itibariyle 55 bin 253 kişiye ulaştığını yazan Alithia gazetesi, bunların 12 bin 238'inin kamu hizmetindeki kadrolu çalışanlar, 4 bin 274'ünün ise belirsiz bir süre için istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar, bin 334'ünün belirli bir süre için istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar ve 5 bin 784'ünün de saatlik ücretli işçi kategorisinde yer aldığını kaydetti.

Haberde kamu hizmetindeki toplam çalışanların yüzde 51.8'inin kadrolu çalışanlar, yüzde 5,6'sının ise belirli bir süre için istihdam edilen süreli sözleşmeli çalışanlar olduğu ifade edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhan Arıklı, Pandemi Hastanesi'ndeki sıkıntıların giderilmesi adına hükümete "öneri" sunacak14 Mayıs 2024 Salı 10:41
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün yeniden toplanıyor14 Mayıs 2024 Salı 10:40
  • Döviz kurlarında son durum...14 Mayıs 2024 Salı 10:39
  • Geçtiğimiz hafta ülkede 21 yangın, 35 özel servis olayı meydana geldi13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:42
  • Devleti zarara uğratmakla suçlanıyor13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:18
  • Üstel: Tarihi bir gün13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:16
  • Eczaneler 'yaz dönemi' çalışma saatine geçti13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:15
  • Yarın ve çarşamba sağanak bekleniyor!13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:42
  • Sahte öğrenci belgesiyle Ercan'dan çıkmaya çalıştı!13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:40
  • Girne'de iğrenç olay... Genç kıza yapmadıklarını bırakmadılar!13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti