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Güneyde Kamu Sektöründe Çalışanların Sayısı 71 Bin 563

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Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründe çalışan sayısının 2021 yılının son üç ayında 71 bin 563 olarak kaydedildi.
Güneyde Kamu Sektöründe Çalışanların Sayısı 71 Bin 563

Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründe çalışan sayısının 2021 yılının son üç ayında 71 bin 563 olarak kaydedildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründe çalışan sayısının 2021 yılının son üç ayında 71 bin 563 olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre genel devlet istihdamı 65 bin 920, hükümetin denetimi altında bulunan şirketler ve işletmelerdeki (yarı devlet) istihdam ise 5 bin 643 kişi olarak kaydedildi.

2020 yılının son üç ayına göre 2021 yılının son üç ayındaki istihdamın yüzde 2.3 artarak bin 606 kişi arttığını da yazan gazete hükümet, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve yerel makamlardan oluşan devlet istihdamının, sırasıyla 53 bin 27, 8 bin 476 ve 4 bin 417 (toplam 65 bin 920 devlet istihdamı) olduğunu belirtti.   

Gazete, 2021 yılının yine aynı dönemindeki boş çalışma kadro sayısının, 2020 yılının aynı döneminde oranla 4 bin 679 artarak 9 bin 643’e çıktığını yazdı.

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