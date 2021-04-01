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Güney'de “Kıbrıs İçin Mağusa” Adlı Yeni Siyasi Parti Kuruldu

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Güney Kıbrıs’ta “Kıbrıs İçin Mağusa” adlı yeni bir siyasi parti kurulduğu bildirildi.
Güney'de “Kıbrıs İçin Mağusa” Adlı Yeni Siyasi Parti Kuruldu

Güney Kıbrıs’ta “Kıbrıs İçin Mağusa” adlı yeni bir siyasi parti kurulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, partinin dün, Ledra Palace’taki Chateau Status Restoran’da tanıtımının yapıldığını ve parti adına konuşan Anna Marangu’nun, partiyi kurma kararı aldıklarını, çünkü bu memleketin bir geleceği olmasını istediklerini ve çocuklarının gözlerine suçluluk hissiyle bakmak istemediklerini söylediğini yazdı.

Haberde, Marangu’nun, partinin siyasi eşitlik temelindeki iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümüne bağlı olduğunu söylediği de belirtildi.

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