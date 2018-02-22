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SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Güneyde Kıbrıslı Türk yetkililerin "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlıklarının iptali gündemde

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Güneyde Kıbrıslı Türk yetkililerin "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlıklarının iptali gündemde
Güneyde Kıbrıslı Türk yetkililerin "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlıklarının iptali gündemde

Politis “Başkanlar Konseyi’nde Yeni Strateji… Sert Çizgi ile Flört Ediyor” başlıklı haberinde dün sabah Saray’da gerçekleşen Gayrı Resmî Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde Anastasiadis’e, teknokratlarının önerilerine ilaveten bir dizi tedbir ve hareket tarzı önerildiğini bildirdi.

Gazeteye göre önerilenler arasında KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının kapatılması, KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının iptali de bulunuyor. Bu tür “aşırı” söylem ve tedbirle bazı partilerin tepkisini çekti, kimisi de Anastasiadis’in yapmayı planladığı BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru gibi daha ılımlı tedbirler üzerinde durdu. Neticede Türkiye’yi kınayan ve “partiler durumun göğüslenmesi yöntem ve tedbirler konusunda görüşlerini koruyor” ifadesiyle sona eren bir açıklama yapıldı.

RUM YÖNETİMİNİN YÖNELDİĞİ ÖNLEMLER

Gazete, dünkü toplantı sonrasında yapılan açıklamaya dayanarak Anastasiadis’in Brüksel’e gidişi ışığı altında Rum yönetiminin şu önlemleri almaya yöneldiğini yazdı:
“-Güvenlik Konseyi’ne başvuru,

-Avrupa Birliği kurumlarına başvuru,

-Kayıpların Avrupa ödeneği kullanılarak kapatılan çöplükte olabileceği açıklaması nedeniyle Kıbrıs Türk toplumunun AB tarafından finanse edilmesi konusunun gündeme getirilmesi,

-Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine ilişkin her türlü görüşmenin Kıbrıs Rum tarafınca dondurulması,

-MEB’deki durum devam ettiği sürece müzakere masasına dönülmemesi”

SİZOPULOS GÜVENLİK KONSEYİ’NE BAŞVURUNUN, İSTENİLENİN AKSİNE SONUÇ VEREBİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU

Gazete yukarıda sıralananların Konsey kararı içerisinde alacağını ancak AKEL Genel Sekreteri’nin itirazı üzerine karara konulmadığını, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un da Güvenlik Konseyi’ne başvurulmasının istenilenin tam tersi bir sonuç getirebileceği uyarısında bulunduğunu yazdı.

TEKNOKRATLARIN SALI GECESİ ÖNERDİKLERİ “EN SON MÜZAKERE KOZU OLABİLİR”

Anastasiadis’in aklında, teknokratları tarafından Salı geceki toplantıda kendisine sunulan ve siyasi parti başkanlarına sunmak istediği başka önlemler de olduğunu belirten gazeteye göre bunlar arasında Kıbrıslı Türk yetkililerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ve hatta KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara sınır kapılarının kapatılması da bulunuyor ancak Anastasiadis’in, bunların baskı artarsa en son müzakere kozu olabileceğini söylediği bilgileri var.

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