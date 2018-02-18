Güney'de Kıbrıslı Türk'ün aracına saldırı

Üç buçuk yaşındaki oğlu ile birlikte Güney Kıbrıs’ta bulunan bir alışveriş merkezine giden Kıbrıslı Türk Avukat Nil Çeliker’in aracı, park halindeyken saldırıya uğradı.

Bugüne kadar benzer olayların birçok kez yaşandığı Güney Kıbrıs’ta, bir Kıbrıslı Türk'ün daha aracı saldırıya uğrayarak tahrip edildi.

İki çocuk annesi Kıbrıslı Türk Avukat 30 yaşındaki Nil Çeliker’in aracı, Güney Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinin park yerinde hasara uğratıldı. Otomobilin sağ ön ve sağ arka camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Yaşananlar karşısında büyük korku yaşayan Çeliker, yanında bulunan 3,5 yaşındaki oğlu ile birlikte sınır kapısına giderek Rum polisine şikâyette bulundu.

Nil Çeliker: Böyle bir olay ilk defa başıma geldi

Konuyla ilgili KIBRIS’a konuşan Nil Çeliker, 3,5 yaşındaki oğlu ile birlikte Güney Lefkoşa’da bulunan bir alışveriş merkezine gittiklerini söyledi. Alışveriş merkezinin park yerine KN 006 plakalı aracını park ettiğini kaydeden Çeliker, saat 15.45’te bir süre sonra döndüğünde ise aracının camlarının kırıldığını gördüğünü söyledi.

Panikle aracını Metehan Sınır Kapısı’na süren Çeliker, durumu Rum polise bildirdi. Rum polisinin kendisiyle ilgilendiğini ve aracının fotoğraflarının çekildiğini kaydeden Çeliker, daha sonra Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini ve konuyla ilgili Türk polisini de bilgilendirdiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’a daha önce de geçiş yaptığını kaydeden Çeliker, böyle bir olayın ilk defa başına geldiğini sözlerine ekledi.

(Mehmet Kara/Kıbrıs)