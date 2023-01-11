Güneyde kızgın baba otizmli çocuğa saldırdı

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre arabasının içinde çocuğunun çıkmasını bekleyen baba, okuldan bir çocuğun yanlışlıkla ya da oynamak için tekme attığı boş cam şişenin, arabasının tekerleğine çarpmasına sinirlendi.

Arabadan çıkan adamın, şişeyi alıp okul avlusuna fırlatması ile kırılan şişeden savrulan camlar bir öğrenciyi bileğinden, bir diğerini de ayağından yaraladı. Öfkeli adam, şişeyi tekmelediğini düşündüğü bir öğrenciyi boğazından yakaladı, ardından da otizmli bir başka çocuğa saldırdı. Otizmli çocuğun refakatçisinin müdahalesi üzerine vukuat son buldu.