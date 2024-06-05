Güney'de "Kokain üretme fabrikası" çökertildi...

İngiliz üsleri polisinin, geçen cumartesi günü Limasol’a bağlı Trahon(Kayakale) bölgesinde yürüttüğü operasyon çerçevesinde, kokain üretme fabrikasına dönüştüğüne inanılan tesiste, uyuşturucu madde ve silah tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi polisin, aralarında geçmişte polisi uğraştıran 50 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu 3 kişiyi tutukladığını yazdı.

Polisin yaptığı araştırma ve bahse konu kişilerin tutuklanması süresince şiddetin yaşanması nedeniyle polisin “traser” (elektroşok cihazı) kullanmak zorunda kaldığını yazan gazete, operasyona 100 kadar üs polisinin katıldığını belirtti.

İngiliz üsleri polisinin, “Trahon” (Kayakale) bölgesinde üç tesise yönelik arama yaptığını belirten gazete, tesislerden birinde uyuşturucu, kokain işlendiği sonucunun çıkarılmasına neden olan uyuşturucu kalıntıları tespit ettiğini yazdı.

Habere göre aynı tesiste ayrıca balistik incelemeye alınan, aralarında 2 tabanca, 1 otomatik silah ve 2 av tüfeğinin bulunduğu 7 silah tespit edildi.