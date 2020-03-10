Güneyde Korona önlemi! Devlet Hastanesi 2 gün kapalı
Kıbrıs'ın güneyindeki Lefkoşa Genel Hastanesi'nin 2 günlüğüne kapatıldığı öğrenildi.
Kararın koronavirüs'ün yayılmasına engel olmak için alındığı öğrenildi.
Güneyde Korona önlemi! Devlet Hastanesi 2 gün kapalı
Kıbrıs'ın güneyindeki Lefkoşa Genel Hastanesi'nin 2 günlüğüne kapatıldığı öğrenildi.
Kararın koronavirüs'ün yayılmasına engel olmak için alındığı öğrenildi.
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