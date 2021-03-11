Güney’de Korona Virüs Tedbirlerinin Gevşetilmesi Havada Kaldı

Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan artış yüzünden, tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili dün açıklanması beklenen kararların havada kaldığı ifade edildi.

Vakalarda yaşanan artışın olguları tersine çevirdiğini yazan Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulunun, önlemler konusunda 16 Mart sonrasında ne olacağı konusundaki kararlarını yarın vereceğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen toplam 34 bin 079 test sonucunda 415 yeni vaka tespit edildiğini ve iki kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten gazete, hayatını kaybeden iki kişinin 58 ve 76 yaşlarında iki kadın olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 235’e, vakaların sayısının ise 38 bin 065’e yükseldiğini kaydeden gazete, Rum kesiminde şu an 165 kişinin korona virüsü tedavisi görmekte olduğunu ve bunların 30’unun durumunun ciddi olduğunu ekledi.

AŞI SAYISI

Öte yandan Politis gazetesinde yer alan bir haberde, Rum Sağlık Bakanlığının 9 Mart tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta 107 bin 910 aşı yapıldığını açıkladığı belirtildi.

Bunların 77 bin 320’sinin aşının ilk dozunu olan kişiler, 30 binden fazlasının ise aşılarını tamamlayan kişilerle alakalı olduğu belirtildi.