  • BIST 1.287
  • Altın 464,085
  • Dolar 7,7085
  • Euro 9,1540
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Güney'de Koronavirüs Kısıtlama Önlemleri Kaosu Yaşanıyor

» »
Rum tarafında yeni tip koronavirüs vakası sayısında yaşanan dikey artış sonrasında geçen çarşamba günü ilan edilen kısıtlama önlemlerinin pratikte uygulamaya başlanması kaosa neden oldu
Güney'de Koronavirüs Kısıtlama Önlemleri Kaosu Yaşanıyor

Rum tarafında yeni tip koronavirüs vakası sayısında yaşanan dikey artış sonrasında geçen çarşamba günü ilan edilen kısıtlama önlemlerinin pratikte uygulamaya başlanması kaosa neden oldu, Rum Sağlık Bakanı Limasol ve Baf’ta çalışan kişilerden, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Fileleftheros haberi “Sağlık Bakanlığı Umutsuzluk İçinde… Bakan Özür Diliyor Ancak Vatandaşların Karışıklık ve Hatalar Yüzünden Mağduriyeti Sürüyor… Yoğun Bakımdaki Entübe Hasta Sayısı İki Haneli Rakamlara Ulaşmışken Kargaşa Pandemiyi İkinci Plana Attı” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre hafta sonu itibarıyla devreye giren sıkılaştırılmış önlemler çerçevesinde çalışanlara getirilen, test sonuçlarının negatif olduğunu belgeleme şartı nedeniyle laboratuvarlar önlerinde insan kuyrukları oluştu. Gazete, Rum Sağlık ve Savunma bakanlıkları arasındaki “karışıklıktan” dolayı Savunma Bakanlığı’nın Lefkoşa’nın Rum kesiminde koronavirüs testi yapan tek laboratuvara RMMO askerlerini de göndermesi üzerine, onlarca RMMO askerinin halk ile birlikte kuyruğa girdiğini, uzun kuyrukta polislerin de bulunduğunu kaydetti.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun yaşanan kargaşa ve hatalar nedeniyle dün halktan özür dilediği ancak Rum Başkanlık Sarayı’nın, çarşamba günü ilan edilen kısıtlama tedbirlerinden geri adım atmadığına dikkat çeken gazete, yoğun bakım servislerinde 10’u entübe toplam 16, yataklı servislerde de toplam 64 kişinin tedavi edilmekte olduğunu yazdı. Dün açıklanan 228 yeni vaka ile de toplam vaka sayısının 7 bin 513’ye ulaştığını ekledi.

Gazete, Genel Sağlık Sistemi çerçevesindeki özel hastanelerin, kendilerinde kaydı olmayan koronavirüs hastalarını kabul etmediğine işaret ederken, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir özel yaşlı bakım merkezinin bir sakininin, devlet hastanesinde tedavi gördükten sonra hastaneden negatif sonuçla bakım merkezine döndüğünü ancak hemen ardından semptom gösterdiğini yazdı. Şu anda merkezde kalmakta olan 9 yaşlının koronavirüs hastası olduğunu ekledi.

Aynı gazete, okulların açıldığı günden beridir Limasol’da 2 bin 266 öğrencinin koronavirüs nedeniyle okula gidemediğini, bu öğrencilerin ezici çoğunluğunun temaslı olduğunu kaydetti.

Haravgi, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını da yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Bakan Hristodoulides: '2023'e kadar çözüm olmazsa, kuzey ilhak tehlikesiyle karşı karşıya kalır'17 Kasım 2020 Salı 18:36
  • Erdoğan Ve Tatar’ın Maraş Ziyaretine Yabancı Yetkililerden Tepki Geldi17 Kasım 2020 Salı 15:09
  • Güney Kıbrıs’ta Pandemi Koşulları Kaos Yaratıyor17 Kasım 2020 Salı 15:08
  • KUSİOS, TMK’ye Toplu Başvuruları Yorumladı17 Kasım 2020 Salı 14:30
  • Altın Pasaport Programının Sonlandırılmasının Maliyeti 600 Milyon Euro17 Kasım 2020 Salı 14:10
  • Akama’da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı16 Kasım 2020 Pazartesi 11:15
  • Güney Kıbrıs'ta 127 yeni vaka, 1 ölüm15 Kasım 2020 Pazar 20:18
  • Rum Savunma Bakanı Petridis Koronavirüs Yüzünden Kendini İzole Etti15 Kasım 2020 Pazar 16:09
  • Larnaka beyaza büründü!15 Kasım 2020 Pazar 11:10
  • Limasol'da isyan çıktı: Göstericiler polis ile çatıştı (VİDEO)14 Kasım 2020 Cumartesi 23:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti