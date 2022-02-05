  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Güneyde Kumar Vergisi Geliri Katlanarak Artacak

» »
Güneyde Kumar Vergisi Geliri Katlanarak Artacak
Güneyde Kumar Vergisi Geliri Katlanarak Artacak

Limasol “City of Dreams Mediterranean Resort” isimli kumarhanenin önümüzdeki temmuz ayında devreye gireceği, bu nedenle Rum yönetiminin mevcut kumarhanelerden elde ettiği vergi gelirinin katlanarak artacağı bildirildi.


Fileleftheros ve diğer gazeteler Rum “Ulusal Oyun ve Kumarhane Denetimi Otoritesi”nin dün Rum meclisine sunulan bütçesine göre, 2022 yılında Devlet Sabit Fonu’na kumarhane vergisi olarak 32 milyon Euro gireceği kaydedildi.


Habere göre Rum yönetiminin mevcut kumarhanelerden 2021’de aldığı brüt gelirin yüzde 15’i oranındaki vergi 13 milyon Euro’ydu. 2023’te 54 milyon, 2024’te ise 59 milyon Euro vergi geliri alınacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasulidis-Blinken Görüşmesi03 Şubat 2022 Perşembe 17:34
  • Suudi Arabistan İle Güney Kıbrıs Arasında Askeri Alanda İşbirliği03 Şubat 2022 Perşembe 17:17
  • Kıbrıs Üniversitesi, Niyazi Kızılyürek'i emekli ediyor03 Şubat 2022 Perşembe 14:04
  • Stewart dün Kayıp Şahıslar Komitesi’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret etti03 Şubat 2022 Perşembe 13:01
  • Yunanistan sivil toplumundan Borrell'in Maraş açıklamasına destek03 Şubat 2022 Perşembe 12:56
  • Güney Kıbrıs'ta kısıtlı gevşeme dönemi03 Şubat 2022 Perşembe 12:54
  • Kızılyürek emekli ediliyor03 Şubat 2022 Perşembe 12:52
  • Güney Kıbrıs'ta 3083 Vaka02 Şubat 2022 Çarşamba 21:59
  • Güneyde İşsizlik Oranları02 Şubat 2022 Çarşamba 18:11
  • Kumarhane’ den Hile Yoluyla Kazanç Temin Eden Şahıs Tutuklandı02 Şubat 2022 Çarşamba 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti